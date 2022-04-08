На окупованих територіях Запорізької області ведуть перепис чоловіків і не випускають їх до України

На окупованих територіях Запорізької області ведуть перепис чоловіків і не випускають їх до України

Періодично на блокпості у Василівці їх затримують.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ведуть перепис осіб чоловічої статі та не випускають їх за межі регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Крім того, періодично на блокпості у Василівці їх затримують.

Армія загарбників також почала примусову мобілізацію у ряди так званої "народної міліції" на деяких тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

Крмі того, в ОДА повідомляють, що зростає дефіцит товарів першої необхідності, особливо продовольчих. "Це у подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні", - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти захопили видавничу компанію і під брендом видали свою агітаційну газету. Таким чином російські загарбники намагаються дезінформувати місцеве населення, поширюючи пропагандистські повідомлення. Видавець і власник "МВ-холдинг" спростовує свою причетність до виготовлення і розповсюдження цієї агітки.

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