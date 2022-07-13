На окупованій частині Харківщини 18-річний "активіст" розбив герб України: йому оголосили підозру

В тимчасово окупованому Куп'янському районі Харківської області 18-річний юнак розтрощив герб України на фасаді будівлі. Так проросійський "активіст" намагавсія показати відданість своїм господарям.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Відомо, що наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими зловмисниками розтрощив герб України.

Молодик та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього "активіст" з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, "хизуючись" своїми діями на камеру.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Зловмисникові заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України). Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Як пише харківське видання KHARKIV Today, йдеться про Іллю Гаманіна, колишнього студента медичного коледжу та сина начальника відділу фінансів військової частини.

"Був у Молодіжній раді Куп'янської міської ради. Характеризується колегами як людина потайлива і лицемірна. Любив у школі, принаймні на подолах, де навчався, до речі добре, хвалитися вживанням спиртного та наркотиків. Часто приносив до школи газовий балончик, палиці та ніж. Тато регулярно купував у школу щось, і на це заплющували очі", - розповів виданню депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль.

За інформацією депутата, Гаманін за власним бажанням став допомагати окупантам, як тільки вони увійшли до Куп'янська. Окрім Іллі, на відео впізнали його подружку, студентку першого курсу медколеджу Дар'ю Антонову.

Нагадаємо, що у Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти.

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