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На окупованій частині Луганщини вибухнув склад з боєприпасами: спалахнула пожежа, чути детонацію

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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69
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На окупованій частині Луганщини вибухнув склад з боєприпасами: спалахнула пожежа, чути детонацію

У Мережі публікують відео пожежі.

У тимчасово окупованому місті Ірміно Луганської області 15 грудня повідомляють про вибух на російському складі з боєприпасами. 

Відео публікують у телеграм-каналах. 

На відео видно, як раптово спалахує російський склад з боєприпасами. На місці події загорілась масштабна пожежа та чути звуки детонації. Зазначається, що звуки вибухів чути навіть за кілька кілометрів від місця події. 

Місцеві жителі знімають відео займання та публікують у Мережі та підтверджують вибухи. 

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 15 грудня підтвердив знищення двох складів з боєприпасами та військовою зброєю російських окупантів. Стало відомо, що 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
69
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