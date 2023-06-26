На окупованій частині Запоріжжя школярів змушують писати листи військовим РФ

Окупанти продовжують використовувати дітей для обману та маніпуляцій.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області дітей у пришкільних таборах змушують писати листи російським загарбникам.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Такі факти зафіксовані, зокрема, в Бердянську та Мелітополі.

"Діти переписують заготовлений текст зі зразка під наглядом російських вчителів, яких напередодні завезли до регіону. Усе це фільмують пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що батьків, які намагаються вберегти своїх дітей та відмовляються віддавати їх до таких "таборів відпочинку", штрафують, або погрожують позбавити батьківських прав.

Нагадаємо, окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. ТСН.ua зібрав подробиці трагедії.

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