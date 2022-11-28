На окупованій частині Запоріжжя Росія готує повну мобілізацію: мер Мелітополя пояснив, як виїхати

На окупованій частині Запорізької області Росія готує повну мобілізацію чоловіків та вербує в'язнів вступати до лав окупаційної армії.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Федоров зазначив, що останні два дні на блокпосту у Василівці росіяни не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби. Також окупанти вербують засуджених для участі у бойових діях.

Таким чином Росія хоче використати українців, як "гарматне м'ясо" у війні проти своїх же співгромадян.

"Є ще 2 альтернативні шляхи евакуації - в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через Крим", - написав Федоров.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію нашої держави. Окупанти планували захопити Київ та повалити законну владу, щоб встановити свій маріонетковий режим.

ЗСУ провели кілька успішних контрнаступів та звільнили північні області, Харківщину та Херсон від російських окупантів. Під контролем загарбників зараз перебувають частини Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Читайте також: