На окупованій Донеччині пролунали гучні вибухи: детонує склад з боєприпасами окупантів (фото, відео)

Обставини події наразі невідомі.
У Новотроїцькому Волновахського району Донецької області у понеділок, 27 березня, пролунали гучні вибухи. Також чути звуки детонації боєприпасів окупаційної армії.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та донецькі телеграм-канали.
Вибух у Новотроїцькому пролунав 27 березня. Після цього у Мережі публікують відео того, як детонують ворожі боєприпаси. Також над населеним пунктом видно чорний дим.
Наразі обставини "бавовни" у цьому населеному пункті невідомі.
Нагадаємо, вранці понеділка, 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, внаслідок чого зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни.
Також вибухи прогриміли і у Маріуполі. Як уточнив радника мера Петро Андрющенко, "бавовна" завітала у Приморський район міста.
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