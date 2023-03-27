На окупованій Донеччині пролунали гучні вибухи: детонує склад з боєприпасами окупантів (фото, відео)

У Новотроїцькому Волновахського району Донецької області у понеділок, 27 березня, пролунали гучні вибухи. Також чути звуки детонації боєприпасів окупаційної армії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та донецькі телеграм-канали.

Вибух у Новотроїцькому пролунав 27 березня. Після цього у Мережі публікують відео того, як детонують ворожі боєприпаси. Також над населеним пунктом видно чорний дим.

Наразі обставини "бавовни" у цьому населеному пункті невідомі.

Нагадаємо, вранці понеділка, 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, внаслідок чого зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни.

Також вибухи прогриміли і у Маріуполі. Як уточнив радника мера Петро Андрющенко, "бавовна" завітала у Приморський район міста.

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