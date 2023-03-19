На окупованій Херсонщині ліквідували командира взводу "патрульно-постової служби": відео

Підрив стався, коли так званий поліцейський їхав селищем Ювілейне. У результаті він помер на місці, його дружина та дочка зазнали поранень.

На окупованій Херсонщині ліквідували командира взводу "патрульно-постової служби" окупаційного МВ ГУ МВС Нової Каховки.

Про це повідомляють проросійські ЗМІ.

Зазначається, що 17 березня невідомий заклав вибухівку під ліве крило на автомобілі ВАЗ-2121. Ним і керував командир взводу "ППС".

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Підрив стався, коли "поліцейський" їхав селищем Ювілейне. У результаті він помер на місці, його дружина та дочка зазнали поранень.

До слова, дружина колаборанта займає посаду "начальниці штабу ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС" окупантів.

Слідчий комітет РФ за фактом загибелі "поліцейського” порушив кримінальну справу.

Можливо, йдеться про підрив автомобіля гауляйтера Сергія Москаленка, який керував катівнею в Новій Каховці.

Нагадаємо, у Новій Каховці нещодавно скоїли замах на одного з головних колаборантів Віталія Гуру. Його намагалися підірвати у власній автівці.

“Якщо було пекло, то воно було саме тут”: у селі Херсонщини знаходять десятки трупів

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