Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованій Херсонщині росіяни прикриваються місцевими жителями як "живим щитом"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
149
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На окупованій Херсонщині росіяни прикриваються місцевими жителями як "живим щитом"

На лівобережній Херсонщині військові РФ прикриваються місцевими як "живим щитом". / Фото: Associated Press

Зокрема, росіяни заселяються у людські помешкання.

На окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації прикриваються місцевими мешканцями як "живим щитом".

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 липня.

Зазначається, що окупаційна армія РФ продовжує прикриватись цивільними людьми на захопленому лівобережжі Херсонщини.

"У селі Тополівка Новокаховської територіальної громади російське військове командування розселяє військовослужбовців у приватних будинках, де живуть цивільні люди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих українських територіях росіяни відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта або не підтримують Росію. Зокрема, від червня дітям, хворим на діабет та інші хронічні хвороби, не дають безкоштовні ліки, якщо батьки не мають російського паспорту.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
149
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація