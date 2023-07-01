На окупованій Херсонщині росіяни прикриваються місцевими жителями як "живим щитом"

На окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації прикриваються місцевими мешканцями як "живим щитом".

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 липня.

Зазначається, що окупаційна армія РФ продовжує прикриватись цивільними людьми на захопленому лівобережжі Херсонщини.

"У селі Тополівка Новокаховської територіальної громади російське військове командування розселяє військовослужбовців у приватних будинках, де живуть цивільні люди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих українських територіях росіяни відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта або не підтримують Росію. Зокрема, від червня дітям, хворим на діабет та інші хронічні хвороби, не дають безкоштовні ліки, якщо батьки не мають російського паспорту.

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