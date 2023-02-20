Окупанти на Херсонщині змушують українців отримувати паспорти РФ: відбирають майно і не платять пенсій

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонській області знущаються з місцевих жителів, змушуючи їх отримувати паспорти країни-окупантки.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" змушує дітей з окупованої частини Запорізької області прославляти загарбників та співати гімн РФ.

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