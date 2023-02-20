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Окупанти на Херсонщині змушують українців отримувати паспорти РФ: відбирають майно і не платять пенсій

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Окупанти на Херсонщині змушують українців отримувати паспорти РФ: відбирають майно і не платять пенсій

Фото: Associated Press

Українці бояться втратити майно та залишитись без соціальних виплат.

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонській області знущаються з місцевих жителів, змушуючи їх отримувати паспорти країни-окупантки. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" змушує дітей з окупованої частини Запорізької області прославляти загарбників та співати гімн РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
154
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