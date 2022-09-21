На окупованій Херсонщині жінок агітують воювати за Росію, щоб "пришвидшити возз'єднання народів": фото

У тимчасово окупованій частині Херсонської області жінок агітують йти воювати проти України.

Їм роздають листівки, в яких закликають "пришвидшити возз'єднання народів".

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Видання опублікувало листівки, у яких закликає жительок Херсонської області приєднатись до окупаційної армії. У них йдеться, що потрібно підтримати окупантів, щоб "пришвидшити возз'єднання братніх народів".

Фото: Ріа Мелітополь

Фото: Ріа Мелітополь

Нагадаємо, окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю.

Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня окупаційні адміністрації заборонили чоловікам виїжджати з Криму на територію Росії.

Читайте також: