Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованій Херсонщині жінок агітують воювати за Росію, щоб "пришвидшити возз'єднання народів": фото

Дата публікації
Перегляди
1806
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На окупованій Херсонщині жінок агітують воювати за Росію, щоб "пришвидшити возз'єднання народів": фото

Фото: Ріа Мелітополь

У тимчасово окупованій частині Херсонської області жінок агітують йти воювати проти України.

Їм роздають листівки, в яких закликають "пришвидшити возз'єднання народів". 

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь". 

Видання опублікувало листівки, у яких закликає жительок Херсонської області приєднатись до окупаційної армії. У них йдеться, що потрібно підтримати окупантів, щоб "пришвидшити возз'єднання братніх народів". 

© Ріа Мелітополь
Фото: Ріа Мелітополь
© Ріа Мелітополь
Фото: Ріа Мелітополь

Нагадаємо, окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю.

Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня окупаційні адміністрації заборонили чоловікам виїжджати з Криму на територію Росії.

Читайте також:

Чи доступні окупантам списки виборців і як поводитися українцям - Павло Любченко

Чи доступні окупантам списки виборців і як поводитися українцям - Павло Любченко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація