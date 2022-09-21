На окупованій Херсонщині жінок агітують воювати за Росію, щоб "пришвидшити возз'єднання народів": фото

У тимчасово окупованій частині Херсонської області жінок агітують йти воювати проти України.
Їм роздають листівки, в яких закликають "пришвидшити возз'єднання народів".
Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".
Видання опублікувало листівки, у яких закликає жительок Херсонської області приєднатись до окупаційної армії. У них йдеться, що потрібно підтримати окупантів, щоб "пришвидшити возз'єднання братніх народів".
Нагадаємо, окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю.
Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня окупаційні адміністрації заборонили чоловікам виїжджати з Криму на територію Росії.
Читайте також:
- Жодної вцілілої хати: як виживають у селах Миколаївщини, коли поруч бої за Херсон
- У Криму окупанти будують на адмінмежі з Херсонщиною фортифікаційні споруди і проводять "мобілізацію"
- Чому РФ так вперто тримається за правий берег Дніпра на півдні: пояснення експерта