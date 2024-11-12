На окупованій Луганщині біля житлового будинку у місті Алмазна впала ФАБ-500: що відомо

На тимчасово окупованій території Луганщини ФАБ-500 упала біля житлового будинку у місті Алмазна, понад 50 мешканців евакуювали.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Як з'ясувала ASTRA, 10 листопада в окупованому місті Алмазна під Стахановим (Луганська область) біля житлового будинку на вулиці Аврора знайшли ФАБ-500, що не розірвалася. У 83-річної пенсіонерки, яка мешкає в цьому будинку, пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Сама вона не постраждала.

Місто Алмазна на окупованій території Луганської області

Мешканців вулиці Аврора та всіх прилеглих вулиць евакуювали до гуртожитку у Стаханові, всього евакуювалися понад 50 людей, повідомляють джерела ASTRA. Також у цей день було перекрито рух вулицею Аврора та прилеглими до неї вулицями. Місцева окупаційна "влада" публічно про падіння авіаційної бомби не повідомляла.

Раніше ASTRA з'ясувала, що 28 жовтня російський літак упустив бомбу на село за 6 км від Бєлгорода. Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 142 випадки падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік. Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі авіабомби ЗС РФ, що коректуються, використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області – а також місто Харків.

Нагадаємо, у Кривому Розі з-під завалів будинку, до якого напередодні Росія потрапила балістикою, витягли тіла трьох дітей.

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