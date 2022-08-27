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На окупованій Луганщині нова "влада" не готується до опалювального сезону: Гайдай про реалії "руского міра"

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На окупованій Луганщині нова "влада" не готується до опалювального сезону: Гайдай про реалії "руского міра"

Фото: Associated Press

Обіцянки окупантів по "покращення життя" так і залишаються обіцянками.

В тимчасово окупованих містах Луганської області нова "влада" не веде жодної підготовки до початку опалювального сезону. Не ремонтують окупанти і пошкоджені будинки, де досі залишаються люди. 

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у захоплених містах не перевіряють вцілілі і не відновлюють зруйновані теплотраси, не ремонтують котельні. Окупаційна влада не готова провести опресування системи опалення.

"Людям важко буде втримати в своїх оселях температуру, вищу за нуль. У тисячах квартир вікна і стіни залишаються розбитими й досі. Дехто з містян після черг у декілька тижнів отримали як компенсацію будівельні матеріали, але хто їм відновить прогалину в капітальній стіні? Скільки витримають вікна, зашиті деревом чи фанерою", - наголосив Гайдай.

За його словами, у Рубіжному окупаційна влада відверто каже людям, що, за проєктом, вікна в багатоповерхівках із дерев’яними рамами, а тому тільки вони підлягають відновленню. Втім, більшість кварир і будиннкв мають встановлені сучасні склопакети. Їх люди мусять замінювати тільки власним кошто.

"Це реалії "руского міра" за п’ять днів до осені, коли температура повітря почне стрімко падати", - наголосив Гайдай. 

Як повідомлялося, за словами Гайдая, росіяни під час наступу руйнували все на своєму шляху. Саме тому деякі населені пункти після деокупації треба буде відновлювати практично з "нуля".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
210
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