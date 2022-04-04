На окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань

На окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань

Загарбники займаються мародерством та пограбуваннями.

У Пологівському районі Запорізької області окупанти країни-агресорки Росії обстрілюють мирні населені пункти, а також застосовують насильство до місцевих жителів.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що російські загарбники займаються мародерством та пограбуваннями. Таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв".

Крім того, ворог проводить фільтраційні заходи та розміщує озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів по всій тимчасово окупованій території Запорізького краю.

До слова, протягом вечора 3 квітня та ранку 4-го українські захисники на Запоріжжі знищили 12 окупантів, чотири бойових броньованих машин, один 120 мм міномет та три автомобілі, а 12 військовослужбовців РФ поранили.

Як повідомлялося, у Міноборони розповіли, що насправді замишляє армія РФ. В Україні попри незначний відхід російських окупаційних військ з деяких територій залишається ризик ескалації і є ймовірність ракетних ударів, зокрема, і по великих містах.

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