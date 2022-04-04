Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань

Дата публікації
Перегляди
2179
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На окупованій території Запоріжжя ворог розміщує озброєння і техніку біля людських помешкань

Associated Press

Загарбники займаються мародерством та пограбуваннями.

У Пологівському районі Запорізької області окупанти країни-агресорки Росії обстрілюють мирні населені пункти, а також застосовують насильство до місцевих жителів.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що російські загарбники займаються мародерством та пограбуваннями. Таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв".

Крім того, ворог проводить фільтраційні заходи та розміщує озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів по всій тимчасово окупованій території Запорізького краю.

До слова, протягом вечора 3 квітня та ранку 4-го українські захисники на Запоріжжі знищили 12 окупантів, чотири бойових броньованих машин, один 120 мм міномет та три автомобілі, а 12 військовослужбовців РФ поранили.  

Як повідомлялося, у Міноборони розповіли, що насправді замишляє армія РФ. В Україні попри незначний відхід російських окупаційних військ з деяких територій залишається ризик ескалації і є ймовірність ракетних ударів, зокрема, і по великих містах. 

Читайте також:

Наступна публікація