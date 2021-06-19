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На окупованому Донбасі бойовики з порушенням розмістили танки та обстріляли безпілотник ОБСЄ

На окупованому Донбасі бойовики з порушенням розмістили танки та обстріляли безпілотник ОБСЄ

УНІАН

Окупанти намагаються обмежити роботу СММ ОБСЄ.

Російські бойовики на окупованому Донбасі, попри заборони, розмістили військову техніку, та обстріляли безпілотник ОБСЄ. 

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, в населеному пункті Бойківське Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 5 танків Т-64. А на блокпосту неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді місії ОБСЄ залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19", попри те, що там продовжували пересуватись цивільні автомобілі. 

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат та залишили цей район. Також через перешкоджання сигналу обох модулів GPS з боку збройних формувань РФ в районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові України території місією ОБСЄ було скасовано політ БПЛА дальнього радіуса дії.

"Ці факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ місії на усій території України", - повідомили в ООС. 

Нагадаємо, бойовики за добу 18 червня тричі обстрілювали українські позиції. 

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