На окупованому Донбасі бойовики з порушенням розмістили танки та обстріляли безпілотник ОБСЄ

Окупанти намагаються обмежити роботу СММ ОБСЄ.

Російські бойовики на окупованому Донбасі, попри заборони, розмістили військову техніку, та обстріляли безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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Так, в населеному пункті Бойківське Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 5 танків Т-64. А на блокпосту неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді місії ОБСЄ залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19", попри те, що там продовжували пересуватись цивільні автомобілі.

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат та залишили цей район. Також через перешкоджання сигналу обох модулів GPS з боку збройних формувань РФ в районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові України території місією ОБСЄ було скасовано політ БПЛА дальнього радіуса дії.

"Ці факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ місії на усій території України", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, бойовики за добу 18 червня тричі обстрілювали українські позиції.

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