На окупованому Донбасі бойовики знову вводять комендантську годину

Також окупанти посилили патрулювання вулиць. Приводом для затримання може стати навіть виявлений бойовиками український паспорт.

На окупованій Луганщині з 1 жовтня відновиться дію режиму комендантської години.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Терористи призупинили дію обмежень від серпня. У ОРЛО комендантська година діятиме з 11 години вечора до 4 ранку. Порушення на одну годину і більше карається в так званій "ЛНР" "адміністративною відповідальністю". Якщо людина перебуває в стані сп'яніння, карати будуть навіть за запізнення на 30 хвилин.

Сьогодні, 30 вересня, комендантська година знову буде діяти у вихідні та на території так званої "ДНР". Бойовики ОРДО скасували комендантську годину від 23:00 п'ятниці до 04:00 понеділка ще 1 червня.

У виданні зазначають, що за час скасування обмежень окупанти посилили патрулювання вулиць і перевірок місцевих жителів. Приводом для затримання може стати навіть виявлений бойовиками український паспорт.

Нагадаємо, що на Донбасі озброєний автоматом бойовик добровільно здався українським військовим. Він заявив, що втік від знущань російських кураторів.

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