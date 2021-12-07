На окупованому Донбасі частину сховища радіоактивних відходів розпиляли на брухт

На супутникових знімках видно сліди земляних робіт у безпосередній близькості від місця розташування головного могильника радіоактивних відходів.

Ексголова Держекоінспекції України Єгор Фірсов заявив, що на окупованій території Донбасу знищено частину сховища радіоактивних відходів. Могильник, розташований поблизу Донецька, розпиляли на металобрухт.

Про це він написав у своєму блозі для “УП”.

За словами Фірсова, аналіз супутникових знімків території засвідчив, що у безпосередній близькості від місця розташування головного могильника радіоактивних відходів, невідомі особи провели земляні роботи. Внаслідок цього утворився котлован діаметром близько 14 метрів.

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“Фактично окупаційна влада дала добро на знищення частини сховища і розпил резервуарів на металобрухт. Залишки радіоактивних відходів залишили просто неба”, - прокоментував він.

Така ситуація, на його експертну думку, може призвести до зараження ґрунтів та вод радіоактивним речовинами, найнебезпечніші з яких - уран та плутоній. Існує ймовірність, що радіоактивний бруд може потрапити безпосередньо у Карлівське водосховище, де зберігаються запаси питної води Донецька.

Нагадаємо, керівництво ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, яке спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, звинуватили у масштабному забрудненні та псуванні земель у Закарпатській області.

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