На окупованому півдні в росіян з'явилися нові крематорії: Федоров про проблеми ворога

На Запорізькому напрямку тривають бої, окупанти зазнають втрат. Крім того, окупантів ліквідовують у "надглибокому тилу" - у Кирилівці та Генічеську, де майже щодня там лунають вибухи.

Про це "24 Каналу" розповів легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ліквідація окупантів продовжується і за тим фактором, що з'являються нові й нові мобільні крематорії. З'являються нові й нові укриття, куди вони звозять своїх "двохсотих" та "трьохсотих", – розповів Федоров.

З його слів, до мобільного крематорію в селищі Пришиб росіяни цього тижня пристосували свинарник. Туди звозять "Уралами" тіла "двохсотих" загарбників. Потім звідти йде чорний дим.

Також у російських солдатів є проблеми з логістикою. Окупанти почали скаржитися, що їм невчасно поставляють провізію. Тому пішли по будинках та квартирах забирати продукти в людей.

Як повідомлялося, 3 вересня на Запоріжжі вибухнуло в кафе, де харчувалися російські офіцери. "Бавовна" сталася у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори, що в Пологівському районі.

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