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На окупованому Запоріжжі активістам погрожують ув'язненням і примусовим вивезенням до "ЛДНР"

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На окупованому Запоріжжі активістам погрожують ув'язненням і примусовим вивезенням до "ЛДНР"

Фото: Associated Press

Російські окупанти активно шукають патріотично налаштованих жителів на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Нещодавно "голова цивільно-військової адміністрації" Запоріжжя заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.

Про це повідомили 17 вересня у зведенні Генштабу ЗСУ.

У тимчасово окупованих населених пунктах відчувається рух опору, а тому окупанти та колаборанти залякують людей.

Зокрема, місцевих мешканців лякають позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивизенням до самопроголошених "ЛДНР". До слова, там за подібну діяльність передбачена смертна кара.

Як повідомлялося, російські окупанти шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини. Для своїх пошуків вони використовують місцеві чати та групи в соцмережах. Крім того, туди вони додають своїх провокаторів. Так, росіяни намагаються вивести на діалог найактивніших жителів з проукраїнською позицією.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
302
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