На окупованому Запоріжжі “мобіки” повоювали з коровами і поранили російського сержанта

Четверо російських мобілізованих на тимчасово окупованій території Запорізької області влаштували погром на фермі та стріляли по своїх.

На Запоріжжі росіяни, яких призвали до армії в рамках часткової мобілізації, зарізали корів, викрали машину і відкрили вогонь по російських військових. Вони були дуже п'яні.

Як повідомляє Teleram-канал Baza, інцидент трапився ще в неділю, 30 жовтня, але відомо про нього стало тільки тепер.

Четверо мобілізованих, яких відправили на лінію фронту біля запорізького міста Василівка, розгромили ферму, яка була місцем їхньої дислокації. Негідники зарізали 13 корів, які там утримувалися, та прогнали з дому фермера.

Не маючи мужності, щоб воювати із ЗСУ, мобілізовані напали на російських військових та побили їх. Після цього вони викрали автомобіль і поїхали кататися. Коли на одному з російських блокпостів їх зупинили, “мобіки” відкрили вогонь і поранили російського сержанта.

За словами очевидців, усі четверо були п'яні майже до непритомності.

Як повідомляє Baza, зрештою цих російських “солдатів” затримали і стали відомими їхні імена - Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових.

Нагадаємо, у Запорізькій області фіксують випадки дезертирства "мобіків", яких пригнали з РФ.

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