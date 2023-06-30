На окупованому Запоріжжі росіяни вбили сімейну пару: викрали 3 авто, $30 тис. та ювелірку

Вбивцями-мародерами виявилися окупанти з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z".

Російські військові грабують та вбивають мирне населення на окупованих територіях, і це вже не приховують самі пропагандисти.

Так, на пропагандистському Telegram-каналі Baza з'явилася інформація, що четверо бойовиків підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" убили родину на захопленій частині Запорізької області.

Вбивство сталося ще 14 червня.

"Того вечора у своєму будинку в селі Підгірне (ймовірно йдеться про Підгірне поблизу Василівки. – Ред.) було виявлено трупи Юрія та Римми Вайно з кульовими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Підгірне на карті / Фото: Deepstatemap

У них з ділянки були викрадені два легкові автомобілі, одна вантажівка, 30 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси.

Вбивцями-мародерами виявилися окупанти з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z". Раніше повідомлялося, що підрозділи укомплектовуються, зокрема, колишніми в'язнями.

Один із затриманих зізнався у вбивстві та показав, де сховав автомат Ак-12, з якого розстрілював родину.

Дезертирство у лавах оккупантів

Трохи більше місяця тому в Ростовській області РФ розшукували кілька десятків бойовиків підрозділу "Шторм Z", які втекли з окупованої Луганщини та вбили російського військовослужбовця під час втечі.

Також повідомлялося, що наприкінці травня в Бахмуті 30 завербованих зеків ПВК "Вагнер" убили трьох російських окупантів та двох цивільних та втекли на викраденому КамАЗі.

На початку цього року четверо окупантів втекли з фронту до Ростовської області, прихопивши з собою автомати.

У Ростовській області колишній зек, який дезертував із ПВК "Вагнер", відкрив вогонь по поліцейських.