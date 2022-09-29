На окупованому Запоріжжі росіяни виселяли людей з їхніх будинків, бо ті не хотіли йти на "референдум" - Маляр

У тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни виселяли людей з їхніх помешкань, бо місцеві відмовлялись брати участь у так званому "референдумі".

Щоб зняти "картинку" для російських пропагандистів, окупанти влаштовували "медійні дільниці", на яких голосували колаборанти.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Україна Ганна Маляр.

"В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдалися до виселення цивільного населення з власних будинків, яке відмовилось голосувати на т. зв. “референдумі” щодо приєднання ТОТ Запорізької області до складу рф", - повідомила Маляр.

Росія також розгорнула роботу показових “медійних дільниць” та організації роботи на них російських політтехнологів і масовок з числа заздалегідь підготовлених та проплачених колаборантів.

"Вочевидь, що саме поразки на фронті примусили військово-політичне керівництво рф прискорити проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях, у т. ч. залучити їх населення до так званої часткової мобілізації з метою поповнення нищівних втрат російської окупаційної армії", - пояснила Маляр.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, якого росіяни обрали керувати окупованим селом Димер на Київщині.

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