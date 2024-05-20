На окуповану Луганщину двічі за день завітала "бавовна": деталі і відео

Протягом 20 травня загарбники на Луганщині отримали аж два "привітання".

До окупованого Довжанська на Луганщині завітала "бавовна" – там палає склад з пально-мастильними матеріалами.

Про це інформує пресслужба Луганської ОВА.

"Зранку – в Луганську, де про справжні втрати, звісно, замовчують. "Доброго вечора, ми з України!" лунало сьогодні в Довжанську (колишньому Свердловську)", – йдеться в повідомленні.

У Довжанську вибухнув склад з пально-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники намагаються локалізувати, але інфраструктуру не врятують.

"За цей місяць це вже третій знищений на території так званої "лнр" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ. Запасів пального в них меншає. Меншає й кількість росіян на окупованій Луганщині. Далі буде", – зазначили в ОВА.

В окупованому Довжанську палає склад з паливо-мастильними матеріалами

Раніше повідомлялося що у Джанкої розвідка виявила станції радіолокації ворога.

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