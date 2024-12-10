На Оріхівському напрямку ворог готується до активізації штурмових дій – речник Сил оборони півдня

За даними розвідки, це будуть штурми малими групами піхоти з залученням бронетехніки і під прикриттям авіації та БПЛА.

На Оріхівському напрямку ворог готується до активізації штурмових дій.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телемарафоні "Єдині новини" 10 грудня.

"Вже за сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів декілька штурмів. Веде розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб розпочати активізацію саме на цьому напрямку. За даними нашої розвідки, ворог перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції. А також провів евакуацію втрат, тому зараз на передку у нього всі "свіженькі" і готові почати штурмові дії", – зазначив Волошин.

За даними військової розвідки, це будуть штурми малими групами піхоти з залученням бронетехніки і під прикриттям авіації та безпілотників.

Нагадаємо, 10 грудня близько 15:00 у Запоріжжі прогримів вибух, перед яким в ОВА попередили про загрозу ударів балістичними ракетами.