На острові Зміїний знищено ще один російський ЗРК “Панцир” — ОК “Південь”

На острові Зміїний знищено ще один російський ЗРК “Панцир” — ОК “Південь”

На південному напрямку оборони ЗСУ не тільки успішно захищають свої позиції, але й відповідають дошкульними ударами, завдаючи значних втрат російським окупантам.

Упродовж минулої доби, 22 червня, Збройні Сили України на південному фронті успішно атакували окупантів на острові Зміїний, знищивши ще один зенітно-ракетний комплекс.

Про це повідомили в оперативному командування "Південь".

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу на південному напрямку під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань знищено:

20 окупантів;

1 самохідну гаубицю "Мста-С";

1 зенітну установку;

1 тягач;

4 одиниці автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів у Херсонській області.

Нагадаємо, напередодні, 21 червня, під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку.

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