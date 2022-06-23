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На острові Зміїний знищено ще один російський ЗРК “Панцир” — ОК “Південь”

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На острові Зміїний знищено ще один російський ЗРК “Панцир” — ОК “Південь”

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На південному напрямку оборони ЗСУ не тільки успішно захищають свої позиції, але й відповідають дошкульними ударами, завдаючи значних втрат російським окупантам.

Упродовж минулої доби, 22 червня, Збройні Сили України на південному фронті успішно атакували окупантів на острові Зміїний, знищивши ще один зенітно-ракетний комплекс. 

Про це повідомили в оперативному командування "Південь".

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу на південному напрямку під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань знищено:

  • 20 окупантів;
  • 1 самохідну гаубицю "Мста-С";
  • 1 зенітну установку;
  • 1 тягач;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів у Херсонській області.

Нагадаємо, напередодні, 21 червня, під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку.

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