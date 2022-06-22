На острові Зміїному знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" — ОК “Південь”

Упродовж минулої доби на півдні України ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ виконали 150 вогневих завдань.

У вівторок, 21 червня, на південному напрямку оборони Збройні сили України завдали відчутних втрат ворогові. Зокрема, українська авіація виконала 5 бойових завдань, завдаючи ударів по позиціях російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також читайте Через обстріли Миколаївської області поранено 5 осіб

Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку.

Загалом упродовж доби на південному напрямку російська армія зазнала таких втрат:

49 військових;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

1 тягач;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 склад боєприпасів;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Натомість російські окупанти завдали двох авіаційних ударів вертольотами по позиціях ЗСУ у Миколаївській області, втрат немає.

Також ворожий винищувач вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків. "Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, спеціалісти з групи OSINT-88 показали супутниковий знімок з острова Зміїний після того, як по позиціях російських окупантів вдарили ЗСУ.

Втрати росіян станом на 21 червня: мінус 300 солдатів, 19 танків та 10 безпілотників

Читайте також: