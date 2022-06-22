На острові Зміїному знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" — ОК “Південь”

Упродовж минулої доби на півдні України ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ виконали 150 вогневих завдань.
У вівторок, 21 червня, на південному напрямку оборони Збройні сили України завдали відчутних втрат ворогові. Зокрема, українська авіація виконала 5 бойових завдань, завдаючи ударів по позиціях російських окупантів.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку.
Загалом упродовж доби на південному напрямку російська армія зазнала таких втрат:
- 49 військових;
- 2 самохідні гаубиці "Мста-С";
- 1 тягач;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 1 склад боєприпасів;
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Натомість російські окупанти завдали двох авіаційних ударів вертольотами по позиціях ЗСУ у Миколаївській області, втрат немає.
Також ворожий винищувач вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків. "Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Нагадаємо, спеціалісти з групи OSINT-88 показали супутниковий знімок з острова Зміїний після того, як по позиціях російських окупантів вдарили ЗСУ.
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