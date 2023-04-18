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На озброєння ЗСУ надійшли французькі колісні танки AMX-10 RC: Резніков покатався і показав відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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На озброєння ЗСУ надійшли французькі колісні танки AMX-10 RC: Резніков покатався і показав відео

Скриншот з відео

Ці машини вирішили назвати "снайперською гвинтівкою на швидких колесах".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що морські піхотинці отримали на озброєння французькі колісні танки AMX-10 RC, і показав відео з цією технікою та бійцями.

Про це очільник Міноборони написав у Мережі.

Так, Резніков разом із захисниками випробував машини AMX-10. Він повідомив, що цю техніку вирішили назвати "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". 

Міністр зазначив, ці сучасні машини допоможуть Україні звільнити окуповані території.

"Дякую моєму колезі Себастьяну Лекорню та Еммануелю Макрону, з якими я мав нагоду зустрітися і обговорити наші пріоритети та потреби. І, звичайно, дякую всьому народу Франції за вашу потужну підтримку! Ось такий вигляд мають свобода, рівність і братерство", – йдеться в заяві Резнікова. 

Нагадаємо, очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню ще 16 березня повідомив про прибуття до України обіцяних легких колісних танків AMX-10 RC.

Зауважимо, у Пентагоні на початку квітня повідомили, що танки Abrams мають прибути до України до кінця 2023 року, і військові ще не розпочинали навчання на цій техніці.

Водночас на полі бою вже діють передані Польщею танки, інформував на початку квітня президент України Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
1245
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