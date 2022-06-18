На пам’ятній будівлі Кембриджського університету замайорів український прапор (фото)

У Кембриджі над Каплицею Королівського коледжу з'явився банер на підтримку України.

Банер зі словами "Слава Україні" та зображенням українського прапора замайорів на каплиці Королівського коледжу Кембриджського університету між двома шпилями.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на пресслужбу Королівського коледж.

Таким чином у Королівському коледжі висловили підтримку українському народу.

"У Королівському коледжі вражені стражданнями та загибеллю мирного населення від рук російських військових на території України, а також катастрофічними наслідками війни для тисяч людей, включаючи студентів та вчених, які змушені втекти від конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У коледжі додали, що будуть змушені зняти банер, щоб не зашкодити структурі історичної будівлі, але повністю поділяють почуття авторів акції.

"Від початку вторгнення ми надаємо допомогу дослідникам, які опинилися у скрутному становищі через війну, а також нещодавно призначили першого з трьох переміщених учених на посади наукових співробітників у Коледжі та створили фонд для студентів-біженців із усіх районів конфлікту", - додали представники університету.

Нагадаємо, Британія пропонує велику навчальну програму для ЗСУ: готуватимуть до 10 тисяч солдатів.

Читайте також: