"На передок потрапив вночі, а вранці вже здався в полон": полонений окупант – відео

Росіянин розповів, як потрапив на війну проти України, а згодом – у полон.

Військовий РФ з Астраханської області, місто Знамя, 27-річний Мєдвєднік Сергій, який воював проти України у складі "тік-ток військ" очільника Чечні Рамзана Кадирова, розповів, як потрапив у полон та навіть не мав власної форми на фронті.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Як розповів окупант, у Ростові він познайомився з таким собі Мухамедом, який запропонував приєднатися до "кадирівського спецназу Ахмат". Потім він прибув до Донецька та підписав контракт.

Вбивати українців він погодився нібито через фінансові труднощі в сім’ї, думав, що буде служити у штабі, жодної підготовки не проходив, забезпечення не було. Штанами та взуттям поділився демобілізований окупант і потім їх відправили на смерть.

"Забезпечення не було, штани та берці мені дав дембель. У нас не було ні інструктажів, нічого, двічі нас зібрали на підрахунок. Нас дурять, на забій відпускають. Я думав, що буду в помічниках працювати. Без зброї, бо мене не навчили навіть джгут накладати. При пораненні навіть джгут не зміг собі накласти", - розповів росіянин.

За його словами, на 6 червня він потрапив до Луганська підписувати контракт, а потім одразу потрапив на "нуль".

"На передок потрапив вночі, а вранці вже здався в полон, бо не збирався воювати, я їхав працювати при штабі. Ми були від вас (ЗСУ – ред.) за 200 м і команда була сидіти у бліндажі і не висуватись. Це безглузда смерть, безглузда війна", - резюмував окупант.

Нагадаємо, полонений з ПВК "Шторм Z" розповів про величезні втрати РФ під Бахмутом (відео).

Читайте також: