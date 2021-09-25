На передовій на Донбасі був поранений український військовослужбовець

На передовій на Донбасі був поранений український військовослужбовець

Лікарі оцінюють стан здоров’я воїна як задовільний.

У суботу, 25 вересня, на передовій фронту на Донбасі під час обстрілів підтримуваних Росією бойовиків був поранений український військовослужбовець.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Загалом, у суботу від початку доби до 17:00 бойовики здійснили два обстріли, один із яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Де відбулися обстріли бойовиків на Донбасі 25 вересня:

Біля Верхньоторецького – із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

"Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі ООС.

Тим часом у Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".

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