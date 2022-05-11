"На передовій, воюють дуже добре": Арестович розповів цікаві факти про легіон "Свободу Росії"

"На передовій, воюють дуже добре": Арестович розповів цікаві факти про легіон "Свободу Росії"

Легіон "Свобода Росії", що складається з російських військовослужбовців, воюють за Україну на передовій і роблять це дуже добре. В самій РФ цей легіон вже став справжньою субкультурою, а от у Кремлі він "вже всіх дістав".

Кількість заявок військових на вступ до легіону зашкалює.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"На передовій. Воюють дуже добре. Це декілька десятків, це як окремий підрозділ, замаскований під українські Збройні сили", – сказав радник голови ОП.

"Кількість заявок до легіону, в тому числі і з військовослужбовців російської армії, зашкалює. Не встигають розглядати. По-друге, я ж бачу, як іде легіон ходою по Росії. Тому що мені присилають десятки картинок щодня, де ще раз намалювали літеру "Л", ще раз іменем легіону і так далі. З’являється своя музика, своя субкультура", – розповів Арестович.

Він також звернув увагу на цікавий факт. Президент Росії Володимир Путін під час параду 9 травня в кінці своєї промови сказав: "За Росію, за перемогу". А лозунг легіону – "За Росію, за свободу".

"Тобто як би Володимир Володимирович не намагався перекрити лозунг, який вже шириться Росією, спробою протиставити йому щось – здається, легіон дістав уже всіх і всіх в Кремлі. Перш за все, бояться вони його, як вогню", – зазначив радник голови президентського офісу.

"Я знаю, що в російських частинах, в тому число в зоні ООС, проводиться спеціальна робота по роз’ясненню порочності легіону і недопущенню симпатій військовослужбовців, а тим більше – переходу. При чому замполіту ФСБ у військових частинах прямо ставиться завдання – не допустити", – поінформував Арестович.

Він також розповів, що система відбору кандидатів до складу легіону дуже складна, зокрема, щоб не допустити туди працівників ФСБ. Наприклад, проводяться подвійна перевірка на поліграфі.

Нагадаємо, Арестович також заявив, що якщо Росія накопичені кілька тисяч військових кине під Київ – це буде абсолютно марним самогубством.

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