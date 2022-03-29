На переговорах у Туреччині Арахамія озвучив основні положення нової системи безпеки України: які вони

Сторони переговорів наразі нічого не підписують.

Україна розробила формат нової системи гарантій безпеки нашої країни. Наразі їхні основні положення передали російській стороні для розгляду та прийняття рішень.

Про це на брифінгу за підсумками переговорів із РФ повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

“Ми зараз нічого не підписуємо, а лише доносимо наші пропозиції до російської сторони. Ми наполягаємо, щоб це був Міжнародний договір, який підписуватимуть усі гаранти безпеки. І які ратифікуватимуть, щоб не повторити помилку, яка колись була у “Будапештському меморандумі”. Ми хочемо, щоб це був працюючий механізм безпеки”, — наголосив Давид Арахамія.

Основні положення нової системи гарантій:

Країни-гаранти, у разі війни, акту агресії або військової операції, проводитимуть консультації протягом трьох днів.

Після консультацій країни-гаранти надають Україні військову допомогу у вигляді озброєння, військової сили, закритого неба.

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