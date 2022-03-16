На переговорах з Росією звучать реалістичніші позиції - Зеленський

Для того, щоб рішення були саме в інтересах України, потрібен час.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах української делегації з представниками РФ звучать реалістичніші позиції, але для того, щоб ухвалене рішення було на користь саме України потрібен іще час.

Про це він заявив у своєму зверненні до українців у ніч проти 16 березня.

За словами українського лідера, для того, щоб Україна отримала те, що їй належить по праву, "ще потрібні зусилля, потрібне терпіння".

"Потрібно боротися і працювати кожному на своєму місці. В тому числі нашим представникам, нашій делегації у переговорах з Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою", - зауважив він.

Як наголосив Зеленський, позиції РФ на переговорах, які тривають, почали звучати більш реалістично.

"Проте, ще необхідний час, щоб рішення були саме в інтересах України. Наші герої, наші захисники дають нам цей час, захищаючи Україну всюди, де ворог хоче прорватись", - підкреслив президент.