На перемовинах у Стамбулі Україна вимагала у РФ негайного відкриття гумкоридорів до найбільших міст

На перемовинах у Стамбулі Україна вимагала у РФ негайного відкриття гумкоридорів до найбільших міст

За словами Верещук, результати таких розглядів можна буде побачити і почути пізніше.

У вівторок, 29 березня, під час перемовин у Стамбулі українська перемовна група передала вимогу російській стороні щодо обов'язковості і негайності відкриття гуманітарних коридорів до найбільших міст України.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук доповіла про заплановану на 29 березня роботу гуманітарних коридорів

"Це - Маріуполь, Харків, Чернігів і звичайно ми говорим про Київську область, про ті населені пункти, куди дуже важко дістатись на сьогодні. Про результати таких розглядів ми побачимо і почуємо пізніше", - зазначила вона.

Також Верещук доповіла, що гуманітарними коридорами 29 березня на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1665 людей, з них 936 маріупольців. Евакуйованим надають всю необхідну допомогу.

Крім того, уряд готує програму підтримки українців, яких примусово депортували до Росії. Міністерка дала поради громадянам України.

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