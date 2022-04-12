На підльоті до Дніпропетровської області збили російський літак, що летів з Донеччини

На підльоті до Дніпропетровської області збили російський літак, що летів з Донеччини

Інформації щодо пілота немає.

На підльоті до Дніпропетровської області збили російський ворожий літак.

Про це повідомило 12 квітня повітряне командування "Схід".

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"На підльоті до Дніпропетровської області було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо пілота немає.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин, унаслідок в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

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