На підльоті з моря у Миколаївській області збито російський безпілотник: деталі

Дрон РФ збили на підльоті до Очаківського порту.

На Миколаївщині українські захисники зранку 9 січня збили російський безпілотник. Аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.

Про це інформує пресслужба повітряного командування "Південь".

Зазначається, що російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня було ліквідовано 9 січня близько 09.00 години, на підльоті з моря до Очаківського порту силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищують. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня зенітники збили на сході України російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"

Тим часом українські захисники розповіли, що окупанти почали використовувати свої безпілотники новим способом. Тепер ворожі БПЛА несуть осколкові боєприпаси.

А у ЗСУ пояснили, чи можливо повністю захиститися від ракетних ударів Росії.

Коли у Росії закінчаться іранські дрони - відповідь аналітиків.

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