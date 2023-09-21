На підприємстві під час обстрілу були люди: подробиці ракетного удару по Львівській області

Російська терористична армія зранку, 21 вересня, завдала ракетного удару по місту Дрогобич Львівської області. Окупанти поцілили в об’єкти промислової інфраструктури, де на той момент були люди.

Про це повідомив голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Російські терористи атакували Дрогобич зранку, 21 вересня, о 6:25. Було три ракетних удари.

"Під час першої повітряної тривоги о 6:25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Усі екстрені служби працюють на місці", - повідомив Степан Кулиняк.

Ракетний обстріл України 21 вересня

21 вересня російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. По нашій державі окупанти випустили 43 ракети, 36 з яких збила ППО.

На світанку вибухи лунали в різних регіонах - Києві, Харкові, Рівному та інших населених пунктах. Про влучання по Львівщині повідомив голова ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що окупанти випустили по регіону три ракети. Ще чотири ракети на Львівщині збили сили ППО.

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