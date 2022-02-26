На підступах до Києва по Житомирській трасі були обстріли і зруйновано вже третій міст (відео)

На підступах до Києва по Житомирській трасі були обстріли і зруйновано вже третій міст (відео)

У селах на Житомирській трасі під Києвом сьогодні було дуже неспокійно.

У селах на Житомирській трасі під Києвом сьогодні було дуже неспокійно. Звучали мінометні розриви, був підірваний вже третій міст через річку Ірпінь.

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20 кілометрів від Києва у Житомирському напрямку підірваний міст, було чути обстріли, є чималі руйнування.

Місцеві мешканці відзняли на відео наслідки неспокійного дня.

«Це вже третій міст через Ірпінь підірвали, це не дозволить танкам пересуватись. Долина річки Ірпінь болотиста, там торф'яники, влаштувати переправу в іншому місці буде дуже складно», - зазначають місцеві.

На відео зафіксовані наслідки руйнувань на території всього лише до 500 метрів.