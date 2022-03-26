На підступах до Києва військові завдають ворогу значних втрат і виявляють ДРГ за азбукою Морзе

На підступах до Києва військові завдають ворогу значних втрат і виявляють ДРГ за азбукою Морзе

Тут тероборона поки ворога переважно чує.

Серйозні втрати окупантів на підступах до Києва - на Броварському напрямку військові не дають просунутись уперед російським військам. У Генштабі збройних сил України підтвердили інформацію про звільнення селища завдяки умілим контрнаступальним діям. Натомість загроза ворожих ДРГ лишається, а тому військові на позиціях особливо пильні. Водночас місцева територіальна оборона вчиться, як рятувати життя побратимів під час щільних обстрілів.

Про це йдеться в ТСН.

«Ми їх бачимо тільки зранку, коли вони техніку прогрівають, бачимо дими, чуємо звук», - кажуть бійці.

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Спостерігати за російськими окупантами і пильнувати місцевість, аби ворог не мав шансів підступитися – для досвідченого бійця на позивний «Гаврош» це звична справа. Відважний, як і персонаж Віктора Гюго, військовий добре вивчив підступність росіян. Тому напоготові має противотанкову гранату, крупнокаліберний кулемет і набутий бойовий досвід.

«Від першого дня ми готові, ми пройшли АТО, гарячі точки, немає ні паніки, ні хаосу. Вони вже видихлись, вони вже зрозуміли, що лобовими атаками вони нічого не доб’ються», - каже військовий.

Як горять ворожі танки і БТРи хлопці на цих позиціях вже бачили не раз. Саме тому, кажуть, у них зараз відносна тиша. Тиша, коли разом зі співом пташок чутно відлуння вибухів.

Ворожі диверсійні групи на цьому напрямку особливо активні. Вони під виглядом місцевих намагаються викрити позиції українських оборонців. Їх вчасно виявляє і затримує наша розвідка. «Часто людей з апаратурою ловили, сигнали, що подаються в сусідніх селах азбукою Морзе», - кажуть бійці.

На Броварському напрямку наші військові не дають просунутись уперед російським військам

Інтенсивність обстрілів і постійне переміщення ворога вимагає особливої пильності і уважності. А наявність на посту бойового медика усім додає бадьорості. «Набагато спокійніше і мені, і хлопцям, що у разі поранення у нас набагато менше шансів, що буде загиблий», - каже медик.

Медики наголошують, що за критичної кровотечі людина спливає кров’ю до хивлини. Що робити, аби ця хвилина не була останньою для пораненого, медик Наталя ділиться знаннями з місцевими тероборонівцями. А від теорії одразу до практики. Із жартами і впевненістю у перемогу ці чоловіки запам'ятовують порядок дій у критичних ситуаціях. І усі вірять, що ці знання таки не доведеться застосовувати на практиці.

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