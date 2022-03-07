На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано понад 10 млрд грн - НБУ

На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано понад 10 млрд грн - НБУ

НБУ вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн.

На спеціальний рахунок для допомоги ЗСУ та рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб станом на 7 березня 2022 року перераховано понад 10,3 млрд грн.

Про це повідомляє НБУ.

На спецрахунок для допомоги армії перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті. Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн.

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Гроші надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

На рахунок для гуманітарних потреб загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті.

Нагадаємо, у США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії.

Раніше повідомлялося, що НБУ змінив графік роботи банків.