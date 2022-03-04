На підтримку України зібралися багатотисячні мітинги у низці міст світу (фото, відео)

Учасники мітингів дивилися звернення Зеленського.
У низці міст світу 4 березня люди вийшли з мітингами на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні в її боротьбі проти нападу Росії.
Про це свідчать фото та відео з мережі.
Зокрема, на вулиці вийшли люди у Тбілісі, Франкфурта-на-Майні, Празі, Вільнюсі, Парижі й Ліоні.Мітингувальники слухали звернення президента України Володимира Зеленського, в я кому він закликав європейців виходити на вулиці, щоб підтримати країну та її свободу.
Зокрема, на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Послухати звернення Президента України на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей. pic.twitter.com/m8aZSmypyQ— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 4, 2022
Ukrajinsky prezident @ZelenskyyUa na Vaclavaku#StandWithUkraine pic.twitter.com/sGzIP9dfoq— Lukas Biba (@bibalukas) March 4, 2022
У центрі Тбілісі відбувається багатотисячний мітинг грузинів на підтримку України— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022
Відео: Эхо Кавказа pic.twitter.com/CuHShg4G1K
Der Römerberg ist voll.— Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (@IGFM_DE) March 4, 2022
Frankfurt zeigt seine volle Solidarität mit der #Ukraine!#StandWithUkraine️ #StopPutinNOW #NoToWar #UkraineUnderAttaсk
Die #Ukraine verteidigt die Freiheit Europas, sagt @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/V1fDFpS8ah
Tens of thousands gathered in front of the Georgian parliament to witness @ZelenskyyUa’s address to Tbilisi and other European cities.— Shame Movement (@Shamemovement) March 4, 2022
“Today you are all Ukrainians" - Called Zelenskyy.
We honored memory of the Ukrainians killed by Russian aggression. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/hdeBTU1xjM
Chester coming together tonight to #StandWithUkraine️. Thank you @ChrisM4Chester, @richardbeacham and everyone involved for organising such a moving vigil. pic.twitter.com/Ikbzlq7aan— Samanta Scipanova (@scipanovas) March 4, 2022
#WojnaStop #StopTheWar demonstracja na Piotrkowskiej w #Lodz. Tysiące ludzi, 350-metrowa flaga #Ukraina. pic.twitter.com/Y5ht8Pm2x6— Aga Wyderka (@AgaWyderka) March 4, 2022
Stay strong Ukraine #StandWithUkraine️ #SlavaUkraini pic.twitter.com/5LK4jNJIWS— Salome Shapakidze (@S_Shapakidze) March 4, 2022
Give peace a chance ☮️ #students hung up hundreds of messages of #peace on the historic #townhall of #Münster / #friedenssaal.#münsterliebe #rathaus #Frieden #StopWar #Ukraine pic.twitter.com/NNsc7dVvct— ralfschindler.art (@schindler_art) March 4, 2022
#Zelensky Tbilisidəki Ukraynaya dəstək mitinqinə canlı bağlanıb :) pic.twitter.com/uCxm1Kkwq9— Elshan Rahimov (@elshanrahimov2) March 4, 2022
Prague's Wenceslas Square was full tonight to hear Zelensky's speech. pic.twitter.com/kVyZOpPDCD— Emily Thompson (@Emstina) March 4, 2022
Václavák právě teď! #Ukraine #Zelensky #NobelPeacePrize pic.twitter.com/JNqq1H6WT3— Mikuláš Minář (@MinarMikulas) March 4, 2022
March, 4. Protesters listened to Zelensky's address on the streets of #Prague and #Frankfurt . Thousands rally in #Tbilisi in support for #Ukraine . pic.twitter.com/3CufrhDDKE— george (@georgegoder2017) March 4, 2022
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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