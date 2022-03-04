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На підтримку України зібралися багатотисячні мітинги у низці міст світу (фото, відео)

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На підтримку України зібралися багатотисячні мітинги у низці міст світу (фото, відео)

Скриншот з відео

Учасники мітингів дивилися звернення Зеленського.

У низці міст світу 4 березня люди вийшли з мітингами на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні в її боротьбі проти нападу Росії.

Про це свідчать фото та відео з мережі.

Зокрема, на вулиці вийшли люди у Тбілісі, Франкфурта-на-Майні, Празі, Вільнюсі, Парижі й Ліоні.Мітингувальники слухали звернення президента України Володимира Зеленського, в я кому він закликав європейців виходити на вулиці, щоб підтримати країну та її свободу.

Зокрема, на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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