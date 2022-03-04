На підтримку України зібралися багатотисячні мітинги у низці міст світу (фото, відео)

На підтримку України зібралися багатотисячні мітинги у низці міст світу (фото, відео)

Учасники мітингів дивилися звернення Зеленського.

У низці міст світу 4 березня люди вийшли з мітингами на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні в її боротьбі проти нападу Росії.

Про це свідчать фото та відео з мережі.

Зокрема, на вулиці вийшли люди у Тбілісі, Франкфурта-на-Майні, Празі, Вільнюсі, Парижі й Ліоні.Мітингувальники слухали звернення президента України Володимира Зеленського, в я кому він закликав європейців виходити на вулиці, щоб підтримати країну та її свободу.

Зокрема, на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.