На підтримку захисту України: Греція передасть українським військовим 40 радянських БМП-1

Грецький уряд погодився передати ЗСУ військову техніку старого взірця в обмін на сучасні бойові машин піхоти з Німеччини.

Збройні сили України поповнять 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1, які передасть уряд Греції. Натомість грецька армія отримає новітні БМП Marder від Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони Греції.

В оборонному відомстві Греції повідомили, що міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос і його німецька колега Крістін Ламбрехт “на підтримку хороброго захисту України від агресії Росії”, затвердили військову допомогу. Греція передасть Україні 40 БМП-1, а натомість отримає від Німеччини сучасні БМП Marder.

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Про укладання такої домовленості щодо кругових постачань канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив ще майже чотири місяці тому, наприкінці травня.

У Греції заявили, що передадуть Україні радянські БМП-1 лише після того, як Німеччина виконає своє зобов’язання.

Видання Deutsche Welle повідомляло, що причина такої позиції грецького уряду полягає у загрозі з боку Туреччини, яка нібито зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря. З огляду на це збройні сили Греції було приведено у стан бойової готовності.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, перебуваючи в Парижі, відреагував на погрози президент Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана здійснити “деокупацію” демілітаризованих островів в Егейському морі.

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