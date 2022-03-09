На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано 10,9 млрд грн

НБУ вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн.
Станом на 9 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10,8 млрд грн.
Кошти надходять від громадян України та іноземців. Зокрема в інвалюті з-за кордону надійшло 3 млрд грн. Гроші надходили з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Із цих коштів НБУ перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
- на потреби Міністерства оборони України – всього понад 6 726,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн);
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн (03.03.2022).
Наразі залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,05 млрд грн.
Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.
Про рахунок для гуманітарних потреб
На рахунок для гуманітарних цілей загалом було перераховано понад 140,8 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 48,5 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону а іноземній валюті.
Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.