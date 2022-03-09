На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано 10,9 млрд грн

На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано 10,9 млрд грн

НБУ вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн.

Станом на 9 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10,8 млрд грн.

Кошти надходять від громадян України та іноземців. Зокрема в інвалюті з-за кордону надійшло 3 млрд грн. Гроші надходили з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Із цих коштів НБУ перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 6 726,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,05 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

На рахунок для гуманітарних цілей загалом було перераховано понад 140,8 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 48,5 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону а іноземній валюті.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.