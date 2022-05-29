На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили контратаку – Вілкул (мапа)

На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили контратаку – Вілкул (мапа)

Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається контрольованою.

Українські захисники провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Було знищено 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35.

За його словами, ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою.

Нагадаємо, що на Криворізькому напрямку ворог обстріляв із мінометів, реактивної та ствольної артилерії позиції ЗСУ.

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