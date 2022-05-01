На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть бойові дії: яка їхня мета

На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть бойові дії: яка їхня мета

В Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

"З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей", - повідомили у Генштабі.

Як повідомлялось, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання військовими злочинцями РФ ракетних ударів.

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