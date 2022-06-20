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На Південнобузькому напрямку окупанти вели вогонь з мінометів та артилерії - Генштаб

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На Південнобузькому напрямку окупанти вели вогонь з мінометів та артилерії - Генштаб

Фото: Associated Press

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з мінометів та артилерії райони чотирьох населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 червня.

"На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

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