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Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Ситуація в операційних районах на півдні України стабільно напружена, але контрольована.

На південнобузькому напрямку РФ веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ворог продовжує наносити вогневе ураження по позиціях українських військ, громадах, що прилягають до лінії фронту та тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії активно використовує безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення і в місцях нанесення системного вогневого ураження: Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя.

Нагадаємо, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та артилерійських обстрілів залишаються актуальними

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Дата публікації
Перегляди
1312
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