На Півдні України росіяни намагалися вести контрбатарейну боротьбу та штурмувати – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію на Південнобузькому напрямку, Південь України, протягом 5 червня.

Так, окупанти обстрілювали позиції українських військ і намагалися вести контрбатарейну боротьбу. Також ворог вів розвідку з БпЛА, аби уточнити розташування ЗСУ та корегувати вогонь.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 5 червня.

Крім того, протягом 102-го дня війни росіяни застосували артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.

"Окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі також розповіли, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках. Збройні сили Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції.

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