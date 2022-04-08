На Південнобузькому напрямку тривають бої за Олександрівку - Генштаб ЗСУ

Росія тривалий час веде бої за за Олександрівку.
На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують вести бойові дії в районі Олександрівки, однак успіху не досягли.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 8 квітня.
"На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам Збройних Сил України у зазначеному районі. Мети не досяг", - повідомляють у ЗСУ.
Раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначав, що основні зусилля окупантів наразі є спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем та оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка.
Читайте також:
- "Сталась м'ясорубка": свідок ракетного удару по вокзалу Краматорська розповів про жах
- Ракетний удар по Краматорську: запуск міг бути з окупованих Росією територій – розслідувачі
- "Це може бути підготовкою до великого наступу на Донбас": експерт назвав причини ракетного удару по Краматорську
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.