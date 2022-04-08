На Південнобузькому напрямку тривають бої за Олександрівку - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку тривають бої за Олександрівку - Генштаб ЗСУ

Росія тривалий час веде бої за за Олександрівку.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують вести бойові дії в районі Олександрівки, однак успіху не досягли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 8 квітня.

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"На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам Збройних Сил України у зазначеному районі. Мети не досяг", - повідомляють у ЗСУ.

Раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначав, що основні зусилля окупантів наразі є спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем та оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка.

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