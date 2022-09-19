На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Снігурівка, Широке, Благодатівка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка;

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

Нагадаємо, в Запорізькій області ЗСУ знищили 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника.

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