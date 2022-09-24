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На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення - Генштаб

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На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.  Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

Нагадаємо, на півдні ворог вдається до шантажу та використання дронів-камікадзе.

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